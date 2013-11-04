《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月4日

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透香港11月4日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:37时,1港元=0.78655人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 9.20 13.80 0.85 深物业 8.00 6.45 1.58 南玻 8.90 6.35 1.78 深康佳 3.66 2.62 1.78 ST中华 4.19 1.56 3.41 ST中冠 9.19 4.68 2.50 深深宝 7.61 5.79 1.67 深华发 6.24 3.46 2.29 深赤湾 14.46 13.96 1.32 招商地产 24.80 22.72 1.39 特力 6.98 4.90 1.81 飞亚达 7.49 6.48 1.47 一致药业 37.09 32.90 1.43 深深房 3.63 2.85 1.62 ST盛润 6.08 5.14 1.50 深南电 4.05 2.63 1.96 深纺织 7.58 5.39 1.79 方大集团 5.42 2.88 2.39 深国商 19.61 12.42 2.01 深赛格 5.12 2.94 2.21 宝石 18.09 9.75 2.36 小天鹅 8.84 8.30 1.35 粤高速 3.05 2.53 1.53 晨鸣纸业 4.61 3.86 1.52 ST珠江 3.51 2.64 1.69 丽珠 36.82 33.12 1.41 美菱电器 3.93 3.86 1.29 大冷股份 8.07 6.06 1.69 粤电力 5.03 4.55 1.41 佛山照明 6.10 5.35 1.45 江铃汽车 19.85 22.12 1.14 沙隆达 10.42 6.85 1.93 苏常柴 6.58 4.53 1.85 威孚高科 26.65 24.64 1.38 古井贡酒 18.21 14.77 1.57 ST东海 5.17 4.31 1.53 长安汽车 11.94 14.32 1.06 京东方 2.17 1.86 1.48 鲁泰 8.88 9.45 1.19 本钢板材 3.05 2.50 1.55 张裕 28.75 25.69 1.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)