重温稿-台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率估落在0.46-0.48%

台湾已公布经济指标--2017/4/11
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 273天期国库券决标贴现率预估区间在0.46-0.48%
* 周二标售，金额250亿台币
路透台北11月4日 - 台湾银行业人士周一表示，明日午间将标售的273天期国库券，预估决标贴现率大区间将在0.46-0.48%，较上次标售结果下滑。
路透周一访谈五家金融机构，包括三家外资银行和两家本地民营银行，他们预估本次标售决标贴现率的小区间在0.46-0.48%，大区间则在0.45-0.50%。
上次9月初时标售273天期国库券的决标贴现利率在0.50%，但标售金额仅有245.5亿台币，较原预估300亿台币，仅标出82%。
一外商银行的交易人士表示，预料明日的国库券标售，将与上周五364天期存单标售结果一样，较前次得标利率下滑，因市场资金趋于浮滥，且本次筹码仅250亿台币，较一般的300亿减少。
〞前次国库截标，表示他们不想利率向上，这次资金又相对滥。虽然希望能标在0.50%，但也只是希望。〞另一外商银行业交易人士说。
台湾央行将于周二(5日)代财政部标售273天期国库券，金额250亿台币，周三(6日)发行。
以下为2012年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59
路透东京4月11日 - 知情人士透露，东芝希望能在周二提交其已被两度推迟的业绩财报，即便该财报并未获得审计方完整的签名认可。东芝正力求避免被东京证交所摘牌的可能性。