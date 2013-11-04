《交易视点》中国投资者可以转债特性应对改革变局--中金

路透北京11月4日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，转债本身潜在调整空间不大，安全边际有所好转；三中全会可能是个具有转折性质的变量，而四季度纯债和股市均没有必胜的把握，转债品种面临的机会成本不高。建议投资者短期转为观望为主，控制仓位并等待低吸机会的重新出现。

个券的择券思路是三类：防守反击能力（正股β+转债的凸性价值），独立行情可能（α价值），性价比堪比纯债（替代价值）。

**股市调整等因素致近期转债腹背受敌**

转债市场在过去两周表现不佳，指数小幅下跌0.66%，个券平均跌幅要更大。

前期强势的华天、重工以及三季报表现不佳的同仁、民生等跌幅明显，而电力和中行转债表现较好。

转债市场近期腹背受敌，前期调整源于如下因素：1、股市调整。该调整基本符合上周周报《进入纠结期》当中的判断，支撑股市的因素还在，但心态动摇，“抢跑”心态渐浓，对11月略偏谨慎；

2、资金紧张导致债基和券商资管赎回压力；3、纯债收益率继续上行，导致转债的底部水位降低。

**短期转为观望为主，等待低吸机会重显**

仓位控制还是控制风险的最好手段，其次是个券选择。我们前期建议投资者“以逸待劳”，在板块轮动中降低仓位。

而考虑到三中全会召开在即、维稳预期仍存，中采PMI数据超预期，资金面紧张缓解，加上濒临重要技术位，股市调整有可能稍作停息，观望情绪浓厚。

而转债本身来看，资金面和转债供给等压力将有所降低。建议投资者短期转为观望为主，控制仓位并等待低吸机会的重新出现。

我们不改略偏谨慎看法，但也强调投资者应保持一定的参与度，理由如下：转债本身潜在调整空间不大，安全边际有所好转；

三中全会可能是个具有转折性质的变量；纯债和股市在四季度均没有必胜的把握，转债品种面临的机会成本不高。

尤其是股票投资者，可以将转债作为保持胜利果实并阶段性博弈政策超预期的工具。

**个券投资思路**

个券方面，择券的思路仍是三类：防守反击能力（正股β+转债的凸性价值），独立行情可能（α价值），性价比堪比纯债（替代价值）。

第一类包括民生、国电、中行、隧道等转债；第二类包括东华、同仁（终于由于业绩不佳而跌破了130元）、华天（110元以下）；第三类包括非银行大盘、中海等。对正股风险小的蓝筹转债可稍作倾斜。

从转债公司三季度业绩情况看，川投、东华业绩依旧靓丽，民生、同仁、深机业绩低于预期，川投、非银行大盘、中行、歌华、中海略超预期。

而中行、非银行大盘、国电、重工等通过业绩释放都表露出不同程度的股价诉求。南山等传统行业转债业绩仍乏善可陈，但中海等存在业绩好转迹象。

**三季度债基总资产小增，整体增持转债**

债基三季报来看，表现出如下特征：债基资产总值小幅增长，但主要是新基金贡献。

资产配置方面，减持信用债，而现金、性价比略高的利率产品、存在超额收益可能的转债、股票等都有所增长。

整体增持转债，尤其是转债基金增持明显。个券方面，民生转债受到大举增持，而工行被减持明显，重工转债持仓下降主要源于转股。(完)