《分析师观点》台湾10月CPI年增率低于预期，料央行明年中才可能升息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月5日 - 台湾主计总处周二公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.64%，低于路透调查的升1.1%。
10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌1.57%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
10月 9月
CPI（较上年同期） +0.64 +0.83
路透调查（较上年同期） +1.10
CPI（较上月，经季节调整） -0.01 +0.42
核心CPI（较上年同期） +0.16 +0.63
WPI（较上年同期） -1.57 -2.69 注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。
**市场评论**
--国泰金控总经研究室经理 陈钦奇：
10月CPI年增率略低于市场预期，预估到年底前CPI年增率表现都会大致持平，不致于影响央行做出升息的决策变动，目前台湾金融情势稳定，而景气仍处低迷，预期年底前央行都不会升息，估最快明年六月才有可能升息。
--永丰银行经济分析师 陈鸿书：
10月的CPI看起来是蛮低的，虽然CPI会受到季节及台风等因素的影响，但以核心物价来看，台湾的物价一直都是蛮稳定的，CPI都在可控的范围之内。目前看来，CPI不会是央行主要关心的重点，央行仍将关注重心放在房市信用管制和汇率上，对央行的货币政策来说CPI当前不算重要，暂时不构成央行升息条件。
**市场反应**
--台币兑美元 周一收盘贬3.6分至29.506。
--台股加权股价指数 周一收跌0.41%，报8,354.14点。
--指标五年期公债102/11 殖利率周一升1.84基点报1.1340%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行9月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续九次维持利率不变。
--主计总处8月间下修2013年全年经济成长率为2.31%，CPI年成长率为1.07%。
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。