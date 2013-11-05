《分析师观点》台湾10月CPI年增率低于预期，料央行明年中才可能升息

WPI（较上年同期） -1.57 -2.69 注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

10月的CPI看起来是蛮低的，虽然CPI会受到季节及台风等因素的影响，但以核心物价来看，台湾的物价一直都是蛮稳定的，CPI都在可控的范围之内。目前看来，CPI不会是央行主要关心的重点，央行仍将关注重心放在房市信用管制和汇率上，对央行的货币政策来说CPI当前不算重要，暂时不构成央行升息条件。