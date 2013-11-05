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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 08:54 BJT

《分析师观点》台湾10月CPI年增率低于预期，料央行明年中才可能升息

路透台北11月5日 - 台湾主计总处周二公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.64%，低于路透调查的升1.1%。

10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌1.57%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

10月 9月

CPI（较上年同期） +0.64 +0.83

路透调查（较上年同期） +1.10

CPI（较上月，经季节调整） -0.01 +0.42

核心CPI（较上年同期） +0.16 +0.63

WPI（较上年同期） -1.57 -2.69 注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

**市场评论**

--国泰金控总经研究室经理 陈钦奇：

10月CPI年增率略低于市场预期，预估到年底前CPI年增率表现都会大致持平，不致于影响央行做出升息的决策变动，目前台湾金融情势稳定，而景气仍处低迷，预期年底前央行都不会升息，估最快明年六月才有可能升息。

--永丰银行经济分析师 陈鸿书：

10月的CPI看起来是蛮低的，虽然CPI会受到季节及台风等因素的影响，但以核心物价来看，台湾的物价一直都是蛮稳定的，CPI都在可控的范围之内。目前看来，CPI不会是央行主要关心的重点，央行仍将关注重心放在房市信用管制和汇率上，对央行的货币政策来说CPI当前不算重要，暂时不构成央行升息条件。

**市场反应**

--台币兑美元 周一收盘贬3.6分至29.506。

--台股加权股价指数 周一收跌0.41%，报8,354.14点。

--指标五年期公债102/11 殖利率周一升1.84基点报1.1340%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行9月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续九次维持利率不变。

--主计总处8月间下修2013年全年经济成长率为2.31%，CPI年成长率为1.07%。

参看台湾消费者物价指数新闻，请点选

参看台湾进出口数据新闻，请点选

参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 台北记者组; 审校 曾祥进)
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