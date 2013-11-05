中国公开市场：央行今日进行80亿元七天期逆回购操作--业内人士

路透上海11月5日 - 继上周再度重启逆回购之后，业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行80亿元人民币逆回购操作，期限七天。

为缓和市场紧张情绪，上周央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。

据路透统计，本周将有130亿元人民币逆回购到期，而无央票到期。这意味着不考虑新的操作，到期部分将从市场回笼130亿元的资金。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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