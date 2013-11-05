《中国数据观测》10月进口料保持平稳增长，出口增幅小幅回正

* 公布内容: 中国2013年10月进出口贸易数据 * 公布时间: 11月8日（周五） --调查结果 : 指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) 3.2 0.0-8.2 -0.3 11.6 21 进口(%) 8.5 7.0-18.4 7.4 2.4 21 贸易顺差(亿美元) 239 152-344 152 319.9 21 --数据要点： 最新路透调查结果显示，随着欧美经济复苏、年底需求转暖，中国出口有望于10月恢复 正增长；而得益于稳增长政策和补库存效应，进口则有望继续保持接近10%的同比增速。 接受路透调查的21个机构中值显示，10月中国出口料取得3.2%的同比增速，较前月同比 下降0.3%明显改善，惟增速稍偏低；10月进口则料增长8.5%，较前月7.4%改善。当月贸易顺 差料在239亿美元水平，亦较前月152亿美元扩大。 从调查结果看，各机构对出口增速的判断仍存在较大分歧，其预测区间在0.0%-8.2%。 其中，新兴市场需求走弱、去年同期基数较高等因素，有可能弱化欧美需求复苏带来的拉动 作用。 交通银行金融研究中心的研究报告称，预计全年出口增速略高于上年，但大幅回升的可 能性不大，因贸易摩擦和外贸发展环境依然错综复杂带来挑战和压力。 报告并指出，未来进口需求整体可能改善有限，预计全年进口同比增速7%左右。虽然终 端需求改善、外贸再平衡战略的推动，都将起到进一步减轻外贸顺差性失衡、缓解人民币升 值压力的作用，但目前国内部分工业品行业仍有产能过剩压力，将制约进口需求增长。 中国商务部上周三发布报告称，第四季度进出口将保持稳定增长态势，全年出口占全球 贸易份额有望继续小幅提升；明年中国外贸发展的国内外环境可能略好于今年，2014年中国 对外贸易将保持稳定增长势头。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果： 预测机构 出口同比 进口同比 顺差（亿美元） 澳新银行 1.5 7.2 241 中国银行 4.5 7.0 299 交通银行 5.0 8.4 280 美银美林 0.5 8.1 212 国开证券 3.2 9.0 248 招商证券 5.1 8.5 288 花旗 2.9 8.0 256 中信证券 5.0 13.0 222 德银 7.0 7.0 344 国泰君安 4.9 9.8 265 海通证券 1.3 9.6 204 华宝信托 4.0 8.5 270 兴业银行 0.5 10.0 175 瑞穗证券 0.0 10.0 152 北京领先国际金 0.0 7.0 220 融资讯 上海证券 8.2 18.4 200 申银万国 0.5 7.4 221 西南证券 0.5 7.4 221 渣打 1.5 7.5 239 瑞银 4.0 9.0 262 浙商证券 8.0 9.2 200 （完） (发稿 李然; 审校 张喜良)