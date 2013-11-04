《交易视点》中国债市波段交易的安全性有所提升--中信证券

路透北京11月4日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，中国经济复苏趋于弱化，四季度增长温和下行，整体资金面可能较10月有一定程度改善，这有望推动利率产品收益率维持稳定或小幅回落，但通胀压力以及中性略偏紧的货币政策可能仍将限制收益率下行的空间。

由于当前收益率已上行至较高水平，波段交易的安全性有所提升，建议交易型机构在仓位总量控制原则下，继续关注中长期利率产品的一级市场博取边际及二级市场波段交易机会。

**预计10月份经济增长相对平稳**

10月份中采制造业PMI较9月份进一步回升0.3个百分点至51.4，汇丰PMI终值与初值持平。季调后的中采和汇丰PMI分别较9月份上升了0.2和0.3个百分点，显示经济在短期内仍然处于温和回升中；

分项数据显示，大小企业的景气分化有持续扩大的趋势，我们猜测10月份稳增长措施可能并没有明显放缓，基建投资可能仍然维持较高增速；

产成品库存大幅回落至45.6，显着低于历史均值，用新订单与产成品库存之差衡量的增长动力进一步回升，与回升较为明显的生产指数相印证，同样显示整体经济短期内依然维持平稳；

从发电量来看，10月份的发电量数据与9月份基本持平，预计统计局公布的发电量同比在8%左右，考虑到汇丰PMI和中采PMI也小幅回升，10月份工业增加值的环比将与9月份基本持平，同比增速可能将维持在10%左右。

**市场研判和投资策略**

从未来趋势看，对于基本面，我们仍然维持经济复苏趋于弱化，四季度增长温和下行的判断；

从资金面看，外汇占款的流入和财政存款的投放一定程度上利好资金面，但是需要关注央行公开市场操作可能转而回笼资金的负面影响，整体来看，资金面可能较10月有一定程度改善；

利率产品收益率有望维持稳定或小幅回落，但是通胀的压力以及中性略偏紧的货币政策可能仍将限制收益率下行的空间；

具体到策略方面，由于当前收益率已上行至较高水平，波段交易的安全性有所提升，建议交易型机构在仓位总量控制原则下，继续关注中长期利率产品的一级市场博取边际及二级市场波段交易机会。

对配置型机构而言，目前的中长期利率产品收益率仍具备较好的配置价值，建议继续关注。 (完)