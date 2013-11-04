《交易视点》中国信用债市场环境环比小幅改善--中信证券

路透北京11月4日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，经济增长小幅回落和通胀水平续升基本在预期之内，而资金面较10月末好转概率较大，同时利率产品高供给压力有一定缓解，短期内市场环境环比可能小幅改善，信用产品收益率维持稳定或小幅回落可能性较大，存在一定投资机会。

但资金面稳定性较弱等因素制约，市场反弹空间可能有限，交易型策略应以快进快出为宜。

**短融绝对收益率已较高，具备配置价值**

较高资金利率对短融市场形成一定压力，上周短融收益率仍有上行，1年期AAA短融收益率达5.45%左右；

在央行重启逆回购操作的安抚下，上周资金面从明显偏紧的状态逐渐趋于缓解，体现出央行对于无意推动资金面过度紧张的态度，市场信心因而有所恢复；

从未来趋势看，进入11月后，考虑到外汇占款以及财政存款投放等因素，资金面趋于改善的可能性较大；

但是从三季度以来央行公开市场操作的行为方式看，相对中性的资金面可能更符合央行的政策意图，因此需要关注公开市场可能的反向操作对市场的影响，而市场情绪也可能因央行行为的变化而明显波动。

因此总体来看，资金利率水平可能较10月份有所回落，但可能维持中性偏高的水平，对于短融市场来说，考虑到绝对收益率水平已经较高，仍然具备一定的配置价值。

**市场环境环比可能小幅改善**

由于上周后半周中票收益率未随利率产品下行，信用利差较前一周有所扩大，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差维持40-45BP的较低水平；

对于市场的未来趋势，从基本面看，经济增长的小幅回落和通胀水平的继续上升可能基本在市场预期之内，短期内资金面可能仍然是影响市场的主要因素。

目前来看，在央行公开市场操作维持下，资金面较10月末有所好转的概率较大，同时考虑到利率产品的高供给压力可能将有一定程度缓解，短期内市场环境环比可能小幅改善，收益率维持稳定或小幅回落的可能性较大，存在一定的投资机会。

但是受资金面稳定性较弱等因素制约，市场可能的反弹空间也较为有限，交易型策略应以快进快出为宜。

城投债市场需求整体偏弱，尤其是长期限品种，7年提前还本的中西部地级城投债收益率达到7.20%左右的水平，较前一周上行10BP左右；

从未来趋势看，资金面的小幅改善可能对城投债市场形成一定支撑，但是考虑到供给的压力可能持续存在，且信用利差处于较低的水平，城投债收益率维持高位盘整的概率较高。

**个券点金**

上周共有55只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量887亿元；

短融和超短融中，我们推荐13华能集CP004、13陕延油CP002、13国电集CP003、13天士力集CP002；中票中，我们推荐13神华能源MTN001、13陕延油MTN001；

私募票据中，我们推荐13大同煤矿PPN004、13鲁黄金PPN002、13凤传媒PPN001、13杭工投PPN002、13湘高速PPN002、13鲁商PPN002；

企业债中，我们推荐13海宁新区债。 (完)