两岸金融：台湾永丰银行南京子行已递开业申请，香港子公司获RQFII资格为台资首例

路透台北11月4日 - 台湾永丰金控 周一称，旗下永丰银行南京子行已向中国银监会递件申请营业许可，并看好上海自由贸易试验区，若官方许可的话，计画在上海自贸区设立南京子行的支行。

永丰金控策略长张晋源今天在一场业绩说明会做出以上表示，同时他并在会后对路透指出，香港子公司永丰金资产管理公司已取得RQFII资格，为台资企业首例。大陆年初宣布开放香港2,000亿元人民币RQFII额度，争取人民币回流管道。

他亦指出，目前已向金管会报告投资海西股权交易中心意向书，投资股权约为10%、金额约当1,000万人民币，若金管会同意，将持续争取对其他大陆股权交易中心的股权投资机会。

“投资大陆股权交易中心对台湾是有帮助的，可以提供台商更多股权交易资讯，亦可成为人民币回流机制，或对台湾成为人民币离岸中心都有帮助。”他说。

大陆布局部分，张晋源表示，除了永丰银行南京子行已递交开业申请外，天津融资租赁公司已获投审会核准、大陆投资投信子公司圆信永丰基金管理公司已完成现场检查、永丰金财务谘询公司已获投审会核准。

永丰银行今日并公布人民币存款已达近120亿元，在台人民币存款市占率已逾10%。台湾央行日前公布至9月底止，台湾银行业累计人民币存款 达986.59亿元，较上月成长约15.88%，已接近投行年底前达1,000亿的预估。

前中国证监会主席郭树清和前台湾金管会主委陈裕璋1月底召开首次的两岸证券监理平台会议，会后中国证监会对台湾送出利多，称将增加1,000亿人民币额度，专门用于台湾RQFII试点。 但两岸服务贸易协议仍卡关立法院待逐条审查，因此尚未顺利实施。