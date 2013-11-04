《交易视点》中国转债投资防御为主，等待风险因素释放--中信证券

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透北京11月4日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，当前银行、石化、电力等蓝筹转债下跌风险较小、具有一定埋伏价值，但股市短期风险因素较多、转债供给压力较大，蓝筹转债投资价值也并不突出，因此宜行相对保守策略，以中低仓位持有转债，降低下行风险和机会成本。
未来增持可以把握两个时机，一是经济增长、改革预期等风险因素释放之后；二是转债具有低吸价值之时。
**经济回升态势可能趋缓，政策退出风险增加**
（1）基本面：10月份中采PMI为51.4%，较9月份上升0.3个百分点，生产指数小幅回升，但新订单指数和新出口订单指数自7月份以来首次回落，三季度补库存带来的经济短周期回升态势可能将放缓。
同时，由于基数和蔬菜价格上涨原因，10月份CPI同比增速可能将继续反弹，市场对于通胀的担心逐渐增强，将限制货币政策的放松空间。
（2）政策面：三季度GDP同比增速7.8%，全年稳增长目标将得以实现，而在通胀压力回升的情况下，稳长措施可能将逐步退出。
此外，市场对三中全会改革措施预期比较充分，不排除实际低于预期的可能，因此11月份政策面对股市的影响偏负面。
（3）资金面：央行“重启逆回购、提高利率”的操作，一方面表明钱荒不会再现，另一方面逆回购利率上升20bp，表明资金面难以宽松，将继续维持紧平衡。
**股市面临较多风险因素，债市中短期限品种具有一定投机价值**
在经济回升可能趋缓、通胀压力增加、政策退出可能性增大、资金面紧平衡的环境下，11月份股市将面临较多风险，预计高估值的成长股将继续回调，而金融、地产、电力等业绩稳定的蓝筹股下跌风险不大。
债市方面，随着资金面紧张状况的缓解，中短期限品种将具有一定投机价值。
偏股型转债的估值将继续位于低位。当前，偏股型转债估值较低，工行、中行、重工转债的转股溢价率仅为0.6%-1.7%，低估值反映出投资者对后市的谨慎预期，预计11月份偏股型转债的估值将继续位于低位。
其一，债券基金在三季度遭遇净赎回，并且主动降低杠杆，转债仓位预计不会明显提升，这一趋势在四季度难以好转，因而基金对转债增量需求有限；
其二，如遇股市反弹，石化二期转债或将发行，转债估值将继续承压。
**转债投资策略**
当前银行、石化、电力等蓝筹转债的下跌风险较小、具有一定埋伏价值，但股市短期风险因素较多、转债供给压力较大，蓝筹转债的投资价值也并不突出。
我们建议采取相对保守的策略，以中低仓位持有转债，降低下行风险和机会成本。
未来的增持可以把握两个时机，一是经济增长、改革预期等风险因素释放之后，二是转债具有低吸价值之时（中行100元、民生105元、重工115元以内）。
三季报显示，民生银行业绩略低于预期，中行业绩稳定，但两家银行拨备计提都不够充分，四季度业绩将存在一定压力。
不过，中行转债具备较好的安全性，民生转债高弹性和下修空间将使得其在100-105元获得支撑，这两只转债仍是我们较为看好的品种，建议在价格跌至低位时逐步买入。(完)
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2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)