《交易视点》中国转债投资防御为主，等待风险因素释放--中信证券

路透北京11月4日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，当前银行、石化、电力等蓝筹转债下跌风险较小、具有一定埋伏价值，但股市短期风险因素较多、转债供给压力较大，蓝筹转债投资价值也并不突出，因此宜行相对保守策略，以中低仓位持有转债，降低下行风险和机会成本。

未来增持可以把握两个时机，一是经济增长、改革预期等风险因素释放之后；二是转债具有低吸价值之时。

**经济回升态势可能趋缓，政策退出风险增加**

（1）基本面：10月份中采PMI为51.4%，较9月份上升0.3个百分点，生产指数小幅回升，但新订单指数和新出口订单指数自7月份以来首次回落，三季度补库存带来的经济短周期回升态势可能将放缓。

同时，由于基数和蔬菜价格上涨原因，10月份CPI同比增速可能将继续反弹，市场对于通胀的担心逐渐增强，将限制货币政策的放松空间。

（2）政策面：三季度GDP同比增速7.8%，全年稳增长目标将得以实现，而在通胀压力回升的情况下，稳长措施可能将逐步退出。

此外，市场对三中全会改革措施预期比较充分，不排除实际低于预期的可能，因此11月份政策面对股市的影响偏负面。

（3）资金面：央行“重启逆回购、提高利率”的操作，一方面表明钱荒不会再现，另一方面逆回购利率上升20bp，表明资金面难以宽松，将继续维持紧平衡。

**股市面临较多风险因素，债市中短期限品种具有一定投机价值**

在经济回升可能趋缓、通胀压力增加、政策退出可能性增大、资金面紧平衡的环境下，11月份股市将面临较多风险，预计高估值的成长股将继续回调，而金融、地产、电力等业绩稳定的蓝筹股下跌风险不大。

债市方面，随着资金面紧张状况的缓解，中短期限品种将具有一定投机价值。

偏股型转债的估值将继续位于低位。当前，偏股型转债估值较低，工行、中行、重工转债的转股溢价率仅为0.6%-1.7%，低估值反映出投资者对后市的谨慎预期，预计11月份偏股型转债的估值将继续位于低位。

其一，债券基金在三季度遭遇净赎回，并且主动降低杠杆，转债仓位预计不会明显提升，这一趋势在四季度难以好转，因而基金对转债增量需求有限；

其二，如遇股市反弹，石化二期转债或将发行，转债估值将继续承压。

**转债投资策略**

当前银行、石化、电力等蓝筹转债的下跌风险较小、具有一定埋伏价值，但股市短期风险因素较多、转债供给压力较大，蓝筹转债的投资价值也并不突出。

我们建议采取相对保守的策略，以中低仓位持有转债，降低下行风险和机会成本。

未来的增持可以把握两个时机，一是经济增长、改革预期等风险因素释放之后，二是转债具有低吸价值之时（中行100元、民生105元、重工115元以内）。

三季报显示，民生银行业绩略低于预期，中行业绩稳定，但两家银行拨备计提都不够充分，四季度业绩将存在一定压力。

不过，中行转债具备较好的安全性，民生转债高弹性和下修空间将使得其在100-105元获得支撑，这两只转债仍是我们较为看好的品种，建议在价格跌至低位时逐步买入。(完)