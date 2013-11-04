路透基点：友达光电再融资案规模降至269亿台币--RLPC

路透香港11月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，友达光电已经将再融资案规模从330亿台币下调至269亿台币(约合9.15亿美元)。

17家银行加入此案。台湾银行(30亿台币)、国泰世华银行(27亿台币)、第一银行(25亿台币)、台湾合作金库银行(25亿台币)、中国信托商业银行(20亿台币)、台湾土地银行(20亿台币)、兆丰国际商业银行(20亿台币)、台北富邦银行(20亿台币)和台新银行(20亿台币)为牵头行兼簿记行。

其余八家为彰化银行(16亿台币)、新光人寿(12亿台币)、玉山银行(10亿台币)、台湾企银(8亿台币)、台湾农业金库(6亿台币)、华南银行(4亿台币)、永丰银行(3亿台币)和台银人寿(3亿台币)。

这笔贷款现在分为A部分269亿台币的五年期贷款，和B部分30亿台币的一个月期无担保过桥贷款。两部分之和不超过269亿台币。A贷款部分以土地、工厂和机器作担保。

两部分的初始利率均为初级市场商业票据利率加码75基点，从2013年第三季起，加码幅度将根据借款方的净利润率进行调整，具体为：若借款人净利润率为负，则加码85基点；若利润率为0-2.9%，则加码75基点；利润率为3-5.9%，加码60个基点；若利润率为6%或以上，加码55基点。

承贷15-20亿、12-14亿和8-11亿台币可获得副牵头行头衔，前端费用分别为35基点、27基点和20基点。承贷5-7.99亿台币和3-4.99亿台币可获经理行头衔，前端费用分别为12基点和6基点。

如果贷款提取比例不到80%，有15基点的承诺费。

A部分定期贷款有2.5年的宽限期，然后分六次每隔半年按如下比例偿还：12%(第一至三次)、20%(第四次)、22%(第五次和第六次)。

财务条款包括最低流动比率为1.1倍；最高债务比率2013年至2014年为1.6倍，2015年之后为1.5倍；最低利息保障比率为3倍。此外，借款方的有形资产净值2013年应达到1,400亿台币或以上，2014年及以后要达到1,500亿台币或以上。

一如先前报导，融资所得将用作目前数项贷款案的再融资，这些贷款案的本金在今年到期，包括：2011年1月签订的450亿台币五年期贷款、2009年7月签订的270亿台币五年期贷款、2008年10月签订的580亿台币双档贷款和2006年9月签订的553亿台币双档贷款。