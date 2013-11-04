中国债市：现券走势偏弱，基本面和政策面施压下机构做多信心很弱

路透北京11月4日 - 中国银行间债市周一现券走势偏弱。市场人士表示，虽然市场流动性在继续改善，然一方面经济数据延续趋稳向好的态势，另外央行是否仍将继续通过开展逆回购扶助市场尚不明确，市场单边做多信心很弱，小有斩获后卖盘即浮现。

“有些抛盘，收益率比上周上了一些，上周(收益率)下了两天就开始出货，整体需求较弱，”华东地区一银行交易员称，“明天逆回购停掉的概率挺大的，经济也还挺好的，非制造业PMI创了14个月的新高，复苏还在延续。”

他进一步指出，短期利率债或呈现区间震荡走势，随着供给压力的逐步回落，市场情绪有望趋稳；监管层松闸后近期信用债供给逐步增加，机构多倾向于买入短期信用债，而规避长期。

服务业和建筑业经营活动相对积极，带动中国10月官方非制造业PMI升至14个月高点。非制造业保持扩张态势，加上制造业回暖势头良好，暗示未来宏观经济可望保持平稳。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。

银行间交易商协会上月末将超短期融资券发行主体范围扩大至地方AAA级企业，及中债评级AA+以上企业。

剩余期限约6.96年的固息国债130020券 最新成交在4.12%，上日尾盘为4.10%。

国债期货市场周一也显趋弱迹象，其中五年期主力合约 收报93.632元人民币，较上日结算价跌0.174元，或0.19%，成交2,025手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 4.0998 4.4225

上日 4.2798 4.5996

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8550/3.7960

国债参考率报价 3.7310/3.6570

金融债参考率报价 4.7088/4.6263 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选