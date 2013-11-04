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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 07:59 BJT

台湾已公布经济指标--2013/11/5

经济指标                   时间        最新数据     前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             9月          +1.06%         -0.57%  r   11/25     --
 季调失业率                9月          4.18%           4.19%      11/22     --
 *消费者物价指数(CPI)(y/y  9月          0.83%          -0.80%  r   11/5      +1.10%
 )                                                                           
 *外汇存底(亿美元)         10月底       4,156.01     4,126.11      12/5      --
 商品出口(y/y)             9月          -7.0%           +3.6%      11/7      --
 商品进口(y/y)             9月          -0.7%           -1.2%      11/7      --
 M2货币总计数(y/y)         9月          +5.54%         +5.41%      11/25     -
 外销订单(y/y)             9月          +2.0%           +0.5%      11/20     --
 经常帐盈余(亿美元)        第二季       138.0          +110.6  r   11/20     --
 国际收支(亿美元)          第二季       +38.8           +21.5      11/20     --
 国内生产总值(GDP)         第三季       +1.58%         +2.49%  r   --        --
 重贴现率(%)               9月26日      1.875%         1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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