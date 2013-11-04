重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债增发有望接近二级，资金回暖助发行向稳

台湾已公布经济指标--2017/4/11
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 招标品种: 国开行第43-47期固息债二次增发
* 期限及金额：1/3/5/7/10年 上限均为40亿元
* 招标时间: 周二(5日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 8位(银行、券商）
* 预测区间: 4.70%-4.90%；4.98%-5.15%；5.11%-5.22%；5.16%-5.27%；5.17%-5.29%
* 预测均值: 4.83%；5.09%；5.17%；5.21%；5.24%
路透上海11月4日 - 中国国家开发银行 周二将第二次增发43-47期固息债。路透调查显示，从今日进出口行两期发行来看，流动性回暖支撑新债发行趋稳，因此明日国开五期债收益率有望接近二级。若流动性进一步向好，一年和三年等短券预计更受欢迎。
交易员还表示，此前央行公开市场逆回购操作停停启启，令机构对明日操作方向仍十分困惑。届时还要看逆回购是否继续进行，以判断资金面回暖进程。
北京一券商分析师认为，从近日资金市场回购利率不断回落，以及今日进出口行债招标情况来看，国开债结果接近二级可能性更大。
“资金面稳定了一些，估计(明日国开债)需求比较稳定吧。”他预计。
进出口银行周一下午增发的两年及五年期固息债，中标收益率接近二级，受近日逐渐改善的流动性支撑；两期债投标倍数均在2倍左右，较此前也略有增加，显示机构投标热情稍获提升。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年最新的收益率分别为4.9075%、5.1085%、5.2017%、5.2380%和5.2668%。
不过上海一银行交易员解释说，上述曲线的估值，仅是截至到上日收盘后，今日相关券种成交收益率已较该曲线同期品种有所走低。
是次增发债的标的券之一，剩余期限约2.97年的国开130244券最新成交 在5.05%，而曲线同期估值在5.10%左右。
银行间市场隔夜和七天期回购加权利率今日跌近20个基点(bp)，14天品种更是跌逾50bp。
明日招标新债的具体条款如下：
第43、44、45、46、47期第二次增发债
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发行总量 各期限均不超过40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 11月5日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月11日/10月24日
分销期 11月6日-11月11日
上市日 1年：11月13日
3/5/7/10年：11月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第43-47期固息债首发及第一次增发结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%
10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59
路透东京4月11日 - 知情人士透露，东芝希望能在周二提交其已被两度推迟的业绩财报，即便该财报并未获得审计方完整的签名认可。东芝正力求避免被东京证交所摘牌的可能性。