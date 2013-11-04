CNH市场动态：人民币即期跟随在岸走稳，短期内升势将暂缓

路透香港11月4日 - 在美元指数持续走强和人民币中间价低开带动下，香港离岸人民币即期汇价 微幅走软。市场人士认为，10月即期猛烈走升近300个基点后，由于境内国有大行月底购汇明显，对美元构成一定支撑，预计近期人民币升值势头暂缓。

一位中资银行交易员称，“今天境内外即期市场都很清淡，在岸即期下午一直稳定在 6.0980/90区域，CNH即期(美元)先上后下，和境内走势挺一致的。”

另一位外资行交易员表示，“市场没什么特别的，境内外即期价差基本在100基点左右，都没变，估计在三中全会举行前，市场都会比较平静。”

本地时间下午5:14时，离岸人民币 报6.0867，与昨日收盘价几无变动，盘中区间在6.0850-6.0906；今日中间价报6.1482，连续第六天低开，并创逾一个月新低。人民币兑美元即期 周一收报6.0992，略高于上收市日的6.0995。

美元指数 周一正在测试80.835的阻力位，该点位为9月初至10月末跌势的50%回档位，盘中一度升至六周高位80.930，最新报80.597，日内跌0.15%。

市场人士表示，本周六(9日)召开的中共中央第十八届三中全会，是市场关注的焦点。

中国周日公布的数据表现乐观。数据显示，中国10月服务业扩张速度升至14个月高点，进一步说明中国经济已经趋稳。

下午5:10分时，路透CNH远期综合一年期的DF 6.1503/43，高于昨日收市价6.1548，CNY远期综合一年期的DF 6.1406/67，亦高于昨日收市价6.1486。

在NDF市场 方面，本地时间下午5:29时，美元/人民币一年期品种 报6.1568/6.1602，上日在6.1610。（完）

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