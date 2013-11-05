新债招标：中国国开行一至五年增发债收益率接近预期--业内人士

路透上海11月5日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一至五年期固息增发债，收益率均接近预期。其中一年期中标收益率为4.8138%，此前市场预测均值为4.83%。

同时招标的三年和五期增发债，中标收益率分别为5.0777%和5.1918%。此前市场预测均值为5.09%和5.17%。

业内人士并透露，上述三期增发债，投标倍数为3.04倍、2.26倍和1.76倍。

国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.21%和5.24%。

今日增发新债的具体条款如下：

第43、44、45、46、47期第二次增发债

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发行总量 各期限均不超过40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 11月5日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标

7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 11月11日/10月24日

分销期 11月6日-11月11日

上市日 1年：11月13日

3/5/7/10年：11月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留