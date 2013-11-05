新债招标：中国国开行一至五年增发债收益率接近预期--业内人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月5日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一至五年期固息增发债，收益率均接近预期。其中一年期中标收益率为4.8138%，此前市场预测均值为4.83%。
同时招标的三年和五期增发债，中标收益率分别为5.0777%和5.1918%。此前市场预测均值为5.09%和5.17%。
业内人士并透露，上述三期增发债，投标倍数为3.04倍、2.26倍和1.76倍。
国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.21%和5.24%。
今日增发新债的具体条款如下：
第43、44、45、46、47期第二次增发债
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发行总量 各期限均不超过40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 11月5日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月11日/10月24日
分销期 11月6日-11月11日
上市日 1年：11月13日
3/5/7/10年：11月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。