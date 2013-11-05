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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 17:48 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，银行业卖超2.5亿台币

路透台北11月5日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       10.50       13.00       -2.50
     票券业        1.50        1.50        0.00
     证券业        9.50        7.00       +2.50
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