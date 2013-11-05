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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 17:47 BJT

台湾债市：102/11期借券成交40.26亿台币，加权平均利率0.5748%

路透台北11月5日 - 台湾柜台买卖中心公布，周二等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
    期别   成交值  最高利率  最低利率   加权平均利   可交易余  上日余额
                                                率         额  
  102/11    40.26    0.6500    0.5400       0.5748      116.5     120.0
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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