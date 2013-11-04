更新版 1-中国货币市场：流动性续改善回购利率再降，明日补缴存准扰动不大

(新增成交量和更新收盘报价)

路透北京11月4日 - 中国银行间市场周一回购利率 再降。市场人士表示，明日是月初存款准备金例行调整日，但因10月末大型商业银行冲存款势头有所收敛，今日资金面压力并不大，场内七天以内，尤其是隔夜资金供给好于需求，流动性延续好转迹象。

他们并指出，本月资金面影响因素偏乐观居多，其中包括财政存款投放，本币强势升值引发热钱回流等，机构对当月资金总体预期趋好，今日14天至一个月期限回购的跌幅甚于短期资金。

“大行和股份制(银行)隔夜出的很多，七天要借也还可以，大行10月存款下的好像挺多的，(补缴存准)他们没压力，市场就还好了。”华东一商业银行交易员称。

本地媒体此前报导称，10月前27日，四大行新增贷款仅为930亿元人民币，而同期存款流失高达12,900亿。或意味着11月初存款准备金清算，资金面压力不大。

上述交易员并提到，14天到1个月资金，也有大行在出，但因利率回落过快，农信社等中小机构的机构融出意愿有所降低。

上海一商业银行交易员还提到，市场还关注明日央行公开市场的动向，“应该还会小量净投放，不过即使不投放，(逆回购)到期量也不大，总体11月(资金面)是有利因素多一些，包括财政存款，外汇占款等。”

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。

财政部日前发文要求，2013年和2014年底，各级财政结余结转资金要在上年的基础上分别压缩15%以上，2015年底各地公共财政预算结余结转资金占公共财政支出的比重均不得超过9%，目前比重低于9%的应只减不增。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

今日银行间市场质押式回购总成交量至5,982.35亿元，较上日的5,499.12亿元增加近一成；其中隔夜品种成交为4,646.33亿元，上日为4,538.22亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.0998 4.2798 -18.00 4,646.33

七天 4.4225 4.5996 -17.71 941.77

14天 4.5486 5.1203 -57.17 223.82

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6650 4.9450 -228.00 1,938.95

七天 3.8000 3.8000 +0.00 327.02

14天 4.1000 4.0700 +3.00 17.48

回购定盘利率

其中:隔夜 4.1900 4.3600 -17.00 --

七天 4.5100 4.6360 -12.60 --

14天 4.5500 5.0300 -48.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.0971 4.2883 -19.12 --

七天 4.4230 4.6100 -18.70 --

三个月 4.6921 4.6925 -0.04 --