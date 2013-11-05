《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月5日

*工商时报：

--联发科 总经理谢清江昨日指出，联发科八核心晶片将开始出货，客户的最新机种将在下个月上市。这也象征联发科与客户跨出千元人民币手机市场，将在2千元人民币的中高阶智慧型手机市场占有一席之地。

--为加速台湾4G网路建设，中华电信 即将释出国内第一张4G采购大单，抢在年底前决标，据传规模约在150亿台币。中华电信行动通讯分公司总经理林国丰昨日表示，将尽速办理4G招标采购作业。

--触控笔电需求不佳，F-宸鸿 转投资触控面板厂达鸿宣布新竹厂区3.5代、4.5代厂停产，未来生产都将集中在台中厂区的两座4.5代厂，也藉此调整、瘦身，相关作业计画在今年底完成。

*经济日报：

--中东主权基金向台湾叩关，拟一次汇入10亿美元，为避免推升台币，央行总裁彭淮南特地致电要求〞分批汇入〞，以免危及汇市稳定。立法院财委会立委透露，这家就是知名的阿布达比主权基金，总资金规模达6,270亿美元。

--金管会先前为控制市场风险，技术性〞卡关〞，使得原本排定第三季募集的高收益债、新兴市场债等风险性债券基金，第四季才放行，加上市场对股市投资偏好度提高，股票型、股债组合基金也赶在年底前开募，造成两周内密集开募八档新基金且金额超过千亿台币，密集程度及募集规模均是近几年首见。

--富邦金控 第三季底总资产突破4.4兆台币大关，稳居台湾第二大上市金控，最大成长功臣首推富邦人寿；富邦人寿经常性投资收益率超过损益两平点，且差距较去年底倍增，被法人视为法说会最大亮点。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。