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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 20:46 BJT

美国FED：圣路易斯FED总裁布拉德称不急于缩减购债，因通胀偏低

路透华盛顿11月4日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，不应就缩减购买资产一事急忙做出决定，因通胀偏低。

他向CNBC电视台表示，“对于我而言，不需要急于一时，因为通胀偏低。”

布拉德上周投票支持维持美国联邦储备理事会(FED/美联储)的月度购债规模于850亿美元，他称他希望见到通胀迈向2%才开始缩减购债。

他指出，通胀一直处于较为接近1%水准。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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