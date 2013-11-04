美国FED：圣路易斯FED总裁布拉德称不急于缩减购债，因通胀偏低

《中国报摘》--中国证券报4月11日
--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。
路透华盛顿11月4日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，不应就缩减购买资产一事急忙做出决定，因通胀偏低。
他向CNBC电视台表示，“对于我而言，不需要急于一时，因为通胀偏低。”
布拉德上周投票支持维持美国联邦储备理事会(FED/美联储)的月度购债规模于850亿美元，他称他希望见到通胀迈向2%才开始缩减购债。
他指出，通胀一直处于较为接近1%水准。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。
路透台北4月11日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单925亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --国泰世华商业银行发行1.95亿美元国际板债券。 --法国兴业银行发行4.55亿美元国际板债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)1,797.3亿台币： 4/12 827.50亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%