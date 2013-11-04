美国FED：圣路易斯FED总裁布拉德称不急于缩减购债，因通胀偏低

《中国报摘》--中国证券报4月11日

--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。