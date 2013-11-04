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货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 23:06 BJT

表格：美国9月工厂订单较上月增长1.7%，与预期一致

路透11月4日 - 美国商务部周一公布，美国9月工厂订单较上月增长1.7%，与预期一致。8月为下跌0.1%。

美国9月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增长3.8%(前值为增长3.7%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

9月 8月 7月 总体新订单 1.7 -0.1 -2.8

扣除运输 -0.2 -0.4 1.2

扣除国防 1.3 0.1 -2.4 耐久财 3.8 0.5 -8.1 电脑/电子产品 1.6 -4.6 -2.8 运输设备 12.9 1.8 -21.9 非国防资本财 6.7 -0.1 -17.5 扣除飞机的非国防资本财

-1.3 1.0 -3.5(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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