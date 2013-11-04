表格：美国9月工厂订单较上月增长1.7%，与预期一致

《中国报摘》--中国证券报4月11日
--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。
路透11月4日 - 美国商务部周一公布，美国9月工厂订单较上月增长1.7%，与预期一致。8月为下跌0.1%。
美国9月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增长3.8%(前值为增长3.7%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
9月 8月 7月 总体新订单 1.7 -0.1 -2.8
扣除运输 -0.2 -0.4 1.2
扣除国防 1.3 0.1 -2.4 耐久财 3.8 0.5 -8.1 电脑/电子产品 1.6 -4.6 -2.8 运输设备 12.9 1.8 -21.9 非国防资本财 6.7 -0.1 -17.5 扣除飞机的非国防资本财
-1.3 1.0 -3.5(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。
路透台北4月11日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单925亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --国泰世华商业银行发行1.95亿美元国际板债券。 --法国兴业银行发行4.55亿美元国际板债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)1,797.3亿台币： 4/12 827.50亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%