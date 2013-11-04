伦敦金1500定盘价为每盎司1,320.50美元，1030定盘价为1,314.25美元

《中国报摘》--中国证券报4月11日
--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。
--中国证监会相关部门称，将持续对审计、评估机构全面从严监管。2016年审计与评估机构检查处理情况显示，证监会首次采用了“随机抽查+回访检查”的方式来确定检查对象，并根据检查结果对多家会计事务所、资产评估机构采取行政监管措施。
路透台北4月11日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单925亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --国泰世华商业银行发行1.95亿美元国际板债券。 --法国兴业银行发行4.55亿美元国际板债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)1,797.3亿台币： 4/12 827.50亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%