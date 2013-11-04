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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 01:20 BJT

美国金融：鲍威尔称当缩减刺激规模的时机成熟，联储应逐步采取行动

路透11月4日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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