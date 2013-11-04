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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 05:25 BJT

USDA报告：截至11月3日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿11月4日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/03/13 10/27/13 11/03/12 五年均值

棉花生长状况 - 优 9 10 -- -- - 良 34 34 -- -- - 普通 34 32 -- -- - 差 15 14 -- -- - 很差 8 10 -- --

冬麦生长状况 - 优 10 7 4 -- - 良 53 54 35 -- - 普通 31 35 42 -- - 差 4 3 14 -- - 很差 2 1 5 --

棉花收割率 73 59 95 71 大豆收割率 86 77 92 85 棉花盛铃率 　　　　　　 95 92 98 97 棉花收割率 　　　　　　43 34 61 54 稻米收割率 　　　98 94 95 95 冬麦种植率 　91 86 91 90 冬麦出苗率　　　　　　　78 　 65 72 73 (完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
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