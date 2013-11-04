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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 06:59 BJT

《综述》美联储官员称不急于缩减购债，将取决于经济状况

有人认为美国和其他发达经济体的宽松政策应对大规模的资本流动、汇率升值和资产价格上涨负责，鲍威尔的言论主要集中在驳斥这一说法上。

他说，虽然宽松的货币政策“可能加剧了资本流动和价格上涨压力”，也可能在某些新兴市场的金融失衡问题上推波助澜，但“其他因素的作用似乎更重要。”

他表示，其他的因素包括市场对于一些新兴经济体的增长将放缓的预期。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在悉尼对经济学家表示，他认为美联储不会无限期地实施购债计划或提高购债规模。

但即便坚定反对联储当前宽松政策的费希尔也表示，联储可能在相当长的时期内维持低利率。(完)
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