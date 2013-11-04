版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                    
 公司名    股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%  成交量
                                                     
 中国                                                
 新浪                    82.44     +0.10    +0.12    1735956
 搜狐                    66.01     -0.46    -0.69    929739
 网易                    66.82     -0.28    -0.42    417380
 百度                    156.02    -4.04    -2.52    3013195
 亚信科技                11.55     -0.05    -0.43    135698
                                                     
 台湾                                                
 台湾积体                18.34     -0.13    -0.70    1185954
 电路                                                
 联电                    2.02      -0.01    -0.49    559633
 日月光                  4.86      -0.01    -0.21    109204
 硅品精密                5.81      -0.10    -1.61    478284
 和信超媒                1.04      +0.00    +0.00    14551
 体                                                  
 友达                    3.15      -0.04    -1.25    46944
 中华电信                31.41     -0.01    -0.03    27341
 台湾国际                47.91     +1.30    +2.79    1463593
 航电                                                
                                                     
 香港                                                
 中国移动                52.32     +0.16    +0.31    102860
 中国联通                15.75     +0.19    +1.22    117191
 中国电信                52.97     +1.04    +2.00    64437
 中芯国际                3.56      -0.02    -0.56    73911
 电讯盈科                4.56      +0.00    +0.00    40043
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐