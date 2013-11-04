《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 82.44 +0.10 +0.12 1735956 搜狐 66.01 -0.46 -0.69 929739 网易 66.82 -0.28 -0.42 417380 百度 156.02 -4.04 -2.52 3013195 亚信科技 11.55 -0.05 -0.43 135698 台湾 台湾积体 18.34 -0.13 -0.70 1185954 电路 联电 2.02 -0.01 -0.49 559633 日月光 4.86 -0.01 -0.21 109204 硅品精密 5.81 -0.10 -1.61 478284 和信超媒 1.04 +0.00 +0.00 14551 体 友达 3.15 -0.04 -1.25 46944 中华电信 31.41 -0.01 -0.03 27341 台湾国际 47.91 +1.30 +2.79 1463593 航电 香港 中国移动 52.32 +0.16 +0.31 102860 中国联通 15.75 +0.19 +1.22 117191 中国电信 52.97 +1.04 +2.00 64437 中芯国际 3.56 -0.02 -0.56 73911 电讯盈科 4.56 +0.00 +0.00 40043
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59