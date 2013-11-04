全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运价跳涨

路透11月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因海岬型船舶运价跳涨。

乾散货运价指数涨27点，或1.77%至1,552点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨84点，或3.63%，至2,400点。日均获利增加978美元至18,956美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌19点，或1.16%至1,612点，为9月24日来最低。日均获利下降154美元至12,877美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“乾散货市场在上周快结束前收复了部分失地，但运价指数周线仍下跌了8.7%。我们认为该市场本周将进一步走强，运价在第四季仍将在每日15,000-25,000美元的区间内盘旋，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。(完) (编译 白云; 审校 张荻)