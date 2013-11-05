更新版-《全球汇市》欧元受制造业数据带动上涨，但涨幅受ECB会议前景所限

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3513 1.3485 +0.21 +2.42 1.3194 美元/日圆 98.60 98.67 -0.07 +13.67 86.74 欧元/日圆 133.22 133.12 +0.08 +16.40 114.45 美元/瑞郎 0.9096 0.9119 -0.25 -0.64 0.9155 英镑/美元 1.5966 1.5924 +0.26 -1.75 1.6251 美元/加元 1.0420 1.0419 +0.01 +5.03 0.9921 澳元/美元 0.9509 0.9437 +0.76 -8.51 1.0393 欧元/瑞郎 1.2293 1.2300 -0.06 +1.81 1.2075 欧元/英镑 0.8462 0.8465 -0.04 +4.29 0.8114 新西兰元/美 0.8279 0.8263 +0.19 -0.05 0.8283 元 美元/挪威克 5.9469 5.9723 -0.43 +6.90 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0380 8.0540 -0.20 +9.51 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5083 6.5357 -0.42 +0.15 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.7955 8.8190 -0.27 +2.54 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FX BUZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/F RXCN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-C POLL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-C FACT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/E CICN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AU D/CN] 加元报导 台币报导 [TW D/CN] 人民币报导 韩元报导 [KR W/CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/ BRCN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿/母红; 审校 母红/利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。