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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 08:19 BJT

更新版-《全球汇市》欧元受制造业数据带动上涨，但涨幅受ECB会议前景所限

今日    上日    当日   今年以  2012年
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 欧元/美元               1.3513  1.3485  +0.21  +2.42   1.3194
 美元/日圆               98.60   98.67   -0.07  +13.67  86.74
 欧元/日圆               133.22  133.12  +0.08  +16.40  114.45
 美元/瑞郎               0.9096  0.9119  -0.25  -0.64   0.9155
 英镑/美元               1.5966  1.5924  +0.26  -1.75   1.6251
 美元/加元               1.0420  1.0419  +0.01  +5.03   0.9921
 澳元/美元               0.9509  0.9437  +0.76  -8.51   1.0393
 欧元/瑞郎               1.2293  1.2300  -0.06  +1.81   1.2075
 欧元/英镑               0.8462  0.8465  -0.04  +4.29   0.8114
 新西兰元/美             0.8279  0.8263  +0.19  -0.05   0.8283
 元                                                     
 美元/挪威克             5.9469  5.9723  -0.43  +6.90   5.5630
 朗                                                     
 欧元/挪威克             8.0380  8.0540  -0.20  +9.51   7.3403
 朗                                                     
 美元/瑞典克             6.5083  6.5357  -0.42  +0.15   6.4986
 朗                                                     
 欧元/瑞典克             8.7955  8.8190  -0.27  +2.54   8.5777
 朗                                                     
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)
 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 利棣儿/母红; 审校 母红/利棣儿)
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