美股股市：在清淡交投中小幅收高，黑莓大跌16%

标准普尔500指数 过去四周已累计上涨4.3%，因10月份美国部分政府机构关门，令外界预期美联储开始削减刺激措施的时间将推迟到明年第一季。

道琼工业指数 上涨23.57点或0.15%，报15,639.12点；标准普尔500指数 上涨6.29点或0.36%，报1,767.93点；Nasdaq综合股价指数 上涨14.55点或0.37%，报3,936.59点。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，不应匆忙决定削减购债规模，因为通胀率较低。

近期的制造业数据一直强于预期，增添了经济强韧到足以令美联储较预期更早削减购债措施的理由。

标准普尔500指数所有板块都上涨，电信和能源板块领涨。标准普尔能源指数 上涨1.3%，电信类股指数 则上涨0.8%。

Kellogg Co 上涨0.7%至62.72美元，之前该公司公布季度获利增长3%，并表示到2017年时将把员工总数削减7%。

迄今，标准普尔500指数成分股中约有75%的官司公布了业绩，超过了华尔街的预估的达到了69%，高于长期的平均值63%。不过汤森路透数据显示，只有53%的公司营收超过预期，低于2002年以来的平均值61%。

纽约证券交易所、Nasdaq和NYSE MKT总成交量约为51亿股，低于今年迄今的日均成交量约62亿股。

在纽约证券交易所，下跌和上涨个股的比例约为2:5，而Nasdaq市场上涨和下跌个股的比例为3:2。(完)