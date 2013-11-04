美国债市：公债价格温和上涨，等待美国就业数据

* 9月美国资本财订单降幅大于预期

* 10月非农就业数据定于周五公布，GDP数据周四公布

* 美国财政部季度再融资计划定于周三公布

路透纽约11月4日 - 美国公债价格周一温和上涨，收复最近的部分失地，收益率(殖利率)处于近期的区间之内。投资者等待本周稍晚公布的重要数据，以及美国财政部即将公布的发债计划。

美国公债价格周五走低，因强劲的制造业数据暗示，全球最大经济体美国在上月政府关门期间经济成长并未失去动能，导致公债的避险需求减少。

但周一公布的9月实际工厂订单报告并不太乐观，其中扣除飞机的非国防资本财订单的三个月年率较第二季平均值下降7.2%。

一般认为订单疲弱表明，在美国濒临违约的情况下，企业大幅削减了投资计划。

虽然这项订单数据利多公债，但市场在观望将于本周公布的财政部再融资计划以及美国10月非农就业报告。

“在周三上午宣布再融资计划和周五公布就业报告之前，债市基本上在原地踏步，”Stone & McCarthy Research Associates的固定收益分析师John Canavan表示。

他说，今日公债价格温和上涨，只是收复了上周四和周五的部分失地。

“今日稳定在区间之内，小幅反弹，”他说，“今日的工厂订单数据，以及关于周五就业报告疲弱的预期，没有对公债价格造成很大影响。公债价格今日横盘整理，等待新的交投诱因。”

美国第三季国内生产总值(GDP)数据定于周四公布。该数据有助于揭示在政府10月部分停摆之前的经济情况。

定于周五公布的非农就业报告曾因政府关门而推迟公布，是研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来货币政策走向的最重要数据之一。

“存大大量短期风险，取决于数据是否会意外强劲，”Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp表示。

美联储决策者希望失业率从目前的7.2%下降至更接近6.5%的水平，但路透调查的分析师预计，10月失业率微升至7.3%。

分析师普遍预测，美联储开始缩减购债规模的时间将晚于预期，也许要等到2014年稍晚，而不是今年年底。

未来几日美国公债可能保持区间波动，因投资者在比较了解经济状况之前不愿意建立大型部位。

“本周，如果数据表现中性，10年期公债会在2.50-2.75%区间波动，”Jefferies & Co.的美国利率交易与销售主管Chris Bury表示。

美国10年期公债价格 周一涨7/32，收益率报2.60%，上周五尾盘报2.62%。

30年期公债价格 涨2/32，收益率报3.696%，上周五尾盘报3.704%。

美国财政部周三将公布季度再融资计划，届时将宣布下一季度的再次需求，并告诉投资者政府将标售多少公债。

财政部下周将标售三年、10年和30年期公债。财政部官员也可能进一步说明2014年发售浮息公债的计划。

美联储周一购买了37.18亿美元2019年8月至2020年6月到期的公债，属于其刺激计划的组成部分。

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价格 变动 收益率%

三个月国库券 0.045 (持平) 0.046

六个月国库券 0.085 (持平) 0.086

两年期公债 99-28/32 (+ 1/32) 0.313

五年期公债 99-16/32 (+ 5/32) 1.356

10年期公债 99-04/32 (+ 7/32) 2.603

30年期公债 98-23/32 (+ 3/32) 3.695(完)

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