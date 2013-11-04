拉美汇市：拉美货币收复上周部分失地，市场等待更多数据公布

全球经济：IMF认为今年前景比2016年更为乐观
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
路透里约热内卢11月4日 - 拉美货币周一收复上周的部分失地，投资者等待更多经济数据出炉，以此证实围绕美国及早撤走刺激措施的担忧是否有确凿的依据。
拉美货币上周大跌，其中巴西雷亚尔跌至逾六周低点，因优于预期的美国经济数据引发对美联储可能在今年开始缩减购债计划的揣测。
巴西雷亚尔兑美元 涨0.5个百分点至2.2450，上周五和周四分别下滑1%和近2%，创下8月中旬以来的最大两日跌幅。
交易商预计，雷亚尔未来几天将走强至2.2，因外国石油企业将美元汇入巴西，作为与开发一个海上油田相关的签约酬金。
墨西哥披索兑美元 涨0.8%，在13关口附近交投，该关口在过去三周内为一关键阻力水准。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 白云; 审校 张涛)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券
* 投资人担心欧洲、叙利亚和朝鲜局势发展 * 美国标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年来最低 * 美联储可以在年底前开始缩表-布拉德 * 美联储主席叶伦将在密歇根大学发表讲话 路透纽约4月10日 - 美国公债收益率周一下滑，因投资人对法国总统 大选感到紧张，并担心朝鲜局势，以及美国和叙利亚紧张关系，这些都支 撑了对美国公债的避险需求。 另一方面，分析师表示，本周有犹太逾越节和耶稣受难日假期，交投 减少，可能压制对560亿美元附息公债标售的需求。 “地缘政治担忧带动了一些避险买盘，”Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师Guy LeBas称。 周一发布的民调显示，4月23日法国总统大选首轮角逐战况将紧张， 反对欧盟、反对移民的法国极右翼民族阵线候选人勒庞和中间派候选人马 克龙领先。民调显示，马克龙将在5月7日的第二轮大选中击败勒庞。 勒庞获胜的可能性令投资人担心欧元区第二大经济体－法国可能会退 出欧元区。 中东情势方