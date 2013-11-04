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债券 | 2013年 11月 5日 星期二 06:51 BJT

拉美汇市：拉美货币收复上周部分失地，市场等待更多数据公布

路透里约热内卢11月4日 - 拉美货币周一收复上周的部分失地，投资者等待更多经济数据出炉，以此证实围绕美国及早撤走刺激措施的担忧是否有确凿的依据。

拉美货币上周大跌，其中巴西雷亚尔跌至逾六周低点，因优于预期的美国经济数据引发对美联储可能在今年开始缩减购债计划的揣测。

巴西雷亚尔兑美元 涨0.5个百分点至2.2450，上周五和周四分别下滑1%和近2%，创下8月中旬以来的最大两日跌幅。

交易商预计，雷亚尔未来几天将走强至2.2，因外国石油企业将美元汇入巴西，作为与开发一个海上油田相关的签约酬金。

墨西哥披索兑美元 涨0.8%，在13关口附近交投，该关口在过去三周内为一关键阻力水准。(完)

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(编译 白云; 审校 张涛)
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