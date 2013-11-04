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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 06:53 BJT

加拿大股市：金矿股和Potash推动大盘收高，黑莓因取消出售而大跌

路透多伦多11月4日 - 加拿大主要股指周一上扬，因金矿商和Potash 股票跳涨支撑大盘，抵消了智能手机制造商黑莓 疲软的影响。黑莓此前取消了一桩出售公司的计划。

数据显示全球制造业上月增速创逾两年最快，也令投资者受到鼓舞。全球经济走强的迹象令聚焦出口的加拿大股市受益，该市场上个月上涨近5%。

但BlackBerry股票大跌16.6%，因该公司称放弃出售，转而寻求从机构投资者处募资。

投资者也试图判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币刺激计划的走向。

本日稍早，美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示不应就缩减购买资产一事急忙做出决定，因通胀偏低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨24.32点，或0.18%，报13,361.78点。10个主要板块中有六个上涨。

金矿股跳涨逾3%。Goldcorp 涨3%，Barrick Gold 涨1.9%。(完)
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