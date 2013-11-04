加拿大股市：金矿股和Potash推动大盘收高，黑莓因取消出售而大跌

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透多伦多11月4日 - 加拿大主要股指周一上扬，因金矿商和Potash 股票跳涨支撑大盘，抵消了智能手机制造商黑莓 疲软的影响。黑莓此前取消了一桩出售公司的计划。
数据显示全球制造业上月增速创逾两年最快，也令投资者受到鼓舞。全球经济走强的迹象令聚焦出口的加拿大股市受益，该市场上个月上涨近5%。
但BlackBerry股票大跌16.6%，因该公司称放弃出售，转而寻求从机构投资者处募资。
投资者也试图判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币刺激计划的走向。
本日稍早，美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示不应就缩减购买资产一事急忙做出决定，因通胀偏低。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨24.32点，或0.18%，报13,361.78点。10个主要板块中有六个上涨。
金矿股跳涨逾3%。Goldcorp 涨3%，Barrick Gold 涨1.9%。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59