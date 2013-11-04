南非汇市：兰特兑美元在两个月低位附近盘旋，受罢工忧虑抑制

全球经济：IMF认为今年前景比2016年更为乐观
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
路透约翰内斯堡11月4日 - 南非兰特兑美元周一盘旋在上日所及两个月低点附近，投资者担心矿业将又现罢工，抑制了汇价。
南非公债价格走坚，收益率下滑，国内证交所最新数据显示，上周外资对高收益南非公债的的需求良好。
二级市场2026年到期的指标公债 收益率下跌6个基点至8.125%，2015年到期的公债 收益率跌2.5个基点至6.025%。
“南非的外资资金流动更为平衡，有上升的趋势，”法国巴黎银行在报告中称。
1543GMT时，兰特兑美元 报10.1405，较上周五收盘位上涨0.35%，但仍接近上周所及的八周低点10.2190。
兰特面临的国内压力来自对铂金业或出现大规模罢工的担忧，该行业去年出现的劳工纠纷打击了投资者对南非经济的信心。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券
* 投资人担心欧洲、叙利亚和朝鲜局势发展 * 美国标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年来最低 * 美联储可以在年底前开始缩表-布拉德 * 美联储主席叶伦将在密歇根大学发表讲话 路透纽约4月10日 - 美国公债收益率周一下滑，因投资人对法国总统 大选感到紧张，并担心朝鲜局势，以及美国和叙利亚紧张关系，这些都支 撑了对美国公债的避险需求。 另一方面，分析师表示，本周有犹太逾越节和耶稣受难日假期，交投 减少，可能压制对560亿美元附息公债标售的需求。 “地缘政治担忧带动了一些避险买盘，”Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师Guy LeBas称。 周一发布的民调显示，4月23日法国总统大选首轮角逐战况将紧张， 反对欧盟、反对移民的法国极右翼民族阵线候选人勒庞和中间派候选人马 克龙领先。民调显示，马克龙将在5月7日的第二轮大选中击败勒庞。 勒庞获胜的可能性令投资人担心欧元区第二大经济体－法国可能会退 出欧元区。 中东情势方