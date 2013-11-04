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债券 | 2013年 11月 5日 星期二 06:57 BJT

南非汇市：兰特兑美元在两个月低位附近盘旋，受罢工忧虑抑制

路透约翰内斯堡11月4日 - 南非兰特兑美元周一盘旋在上日所及两个月低点附近，投资者担心矿业将又现罢工，抑制了汇价。

南非公债价格走坚，收益率下滑，国内证交所最新数据显示，上周外资对高收益南非公债的的需求良好。

二级市场2026年到期的指标公债 收益率下跌6个基点至8.125%，2015年到期的公债 收益率跌2.5个基点至6.025%。

“南非的外资资金流动更为平衡，有上升的趋势，”法国巴黎银行在报告中称。

1543GMT时，兰特兑美元 报10.1405，较上周五收盘位上涨0.35%，但仍接近上周所及的八周低点10.2190。

兰特面临的国内压力来自对铂金业或出现大规模罢工的担忧，该行业去年出现的劳工纠纷打击了投资者对南非经济的信心。(完)

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