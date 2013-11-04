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债券 | 2013年 11月 5日 星期二 07:01 BJT

加拿大汇市：加元未受油价下跌影响而走强；市场关注本周稍晚就业数据

路透多伦多11月5日 - 加元周一触及逾一周最高点，受益于美元走软，并顶住了原油下跌的影响。投资者关注本周稍晚发布的关键就业数据。

欧洲强劲的制造业数据提振欧元，打压美元，令美元兑加元继续下滑。加元兑美元在上周三触及八周低点后，已经连升三日。

加元兑美元 收报1.0418加元，或0.9599美元，周五收盘价为1.0427加元或0.9590美元。(完)

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