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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 07:11 BJT

《美国重要政经日程》--11月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1815 - 美国财政部恐怖主义融资及金融犯罪事务助理 部长格拉泽(Daniel Glaser)参加战略与国际研究中心主办的2013年全球安全论坛小组讨论

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)
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