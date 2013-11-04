日韩经济指标预测--11月5日-11月12日****

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月5日(二) 无重要经济数据公布。 11月6日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,366 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超80 11月7-8日 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,734 11月7日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1 领先指标(较前月) -- -1.4 11月8日(五) 无重要经济数据公布。(完) 11月11日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日(日) 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 10月 -- +2.0% 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 -- -63.7% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余1,615 11月11日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 51.2 2100 韩国出口物价(较去年同期) 10月 -- -4.6% 进口物价(较去年同期) -- -8.1% 11月12日(二) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 45.4 2300 韩国失业率 10月 -- 3.0% 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.3% 11月12-13日 2350 日本机械订单(较前月) 9月 -- +5.4% (较上年同期) -- +10.3%
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59