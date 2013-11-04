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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 07:03 BJT

《日本重要政经日程》--11月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0430 - 三井物产 季度业绩

0500 - 伊藤忠商事 季度业绩

0530 - 日本央行总裁黑田东彦在大阪发表讲话

0601 - Fast Retailing 公布10月日本优衣库(Uniqlo)同店销售

0700 - 日产汽车 季度业绩

(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张涛)
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