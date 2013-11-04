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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 07:27 BJT

美国经济：企业支出计划大幅下滑，受债务之争拖累

与此同时，其他数据暗示10月制造业活动加速，尽管总统奥巴马与国会共和党人出现政治僵局。

上周五，供应管理协会(ISM)公布10月美国制造业以逾两年来最快速度扩张。

周一公布的数据显示，飞机订单大增，带动整体工厂订单上升1.7%，与路透调查分析师预期一致。

该数据似乎对华尔街人气没产生什么影响。美国股市微幅上涨，美国公债价格上扬，投资者关注本周稍后将公布的更重要的数据。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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