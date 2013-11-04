修正-《焦点》黑莓放弃出售公司计划，引发外界疑虑并重创股价

台湾已公布经济指标--2017/4/11
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(更正：第三段“为该交椅融资”有误，应为“为该交易融资”)
路透多伦多11月4日 - 加拿大智能手机生产商黑莓 周一放弃了出售公司的计划，并表示将更换执行长。该消息打压公司股价重挫16%，并引发外界担忧其选择已经不多。
在花费两个月评估各种战略选项，并与潜在买家进行过磋商后，黑莓表示将放弃出售计划，并将面向公司最大股东Fairfax Financial Holdings 在内的长期投资者发行可转债筹资10亿美元。黑莓的潜在买家包括Facebook、联想、以及Cerberus等私募股权公司。
Fairfax是唯一向黑莓正式提出收购的潜在买家，欲以47亿美元将该公司私有化。不过消息人士称，Fairfax的老板Prem Watsa为该交易融资时遇到困难。
黑莓股价周一重挫16%至6.50美元，以此计算公司市值为33.8亿美元，远不及公司全盛时期的800亿美元。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59
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