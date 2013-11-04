修正-《焦点》黑莓放弃出售公司计划，引发外界疑虑并重创股价

(更正：第三段“为该交椅融资”有误，应为“为该交易融资”)

路透多伦多11月4日 - 加拿大智能手机生产商黑莓 周一放弃了出售公司的计划，并表示将更换执行长。该消息打压公司股价重挫16%，并引发外界担忧其选择已经不多。

在花费两个月评估各种战略选项，并与潜在买家进行过磋商后，黑莓表示将放弃出售计划，并将面向公司最大股东Fairfax Financial Holdings 在内的长期投资者发行可转债筹资10亿美元。黑莓的潜在买家包括Facebook、联想、以及Cerberus等私募股权公司。

Fairfax是唯一向黑莓正式提出收购的潜在买家，欲以47亿美元将该公司私有化。不过消息人士称，Fairfax的老板Prem Watsa为该交易融资时遇到困难。