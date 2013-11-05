修正-《焦点》黑莓放弃出售公司计划，引发外界疑虑并重创股价

黑莓表示，Watsa将重新加入公司董事会任首席董事兼薪资、提名与治理委员会主席。程守宗接替Barbara Stymiest担任董事会主席，而海因斯和David Kerr也将离任。

黑莓新发行的七年期次级债将以每股10美元转换为普通股。此次私募发行可能最终令黑莓的股票数量增加近20%。

黑莓没有提到参与交易的其他投资者的名字，但Watsa表示Silver Lake不在其中。

由于黑莓到目前为止没有负债，分析师称上述融资交易令Fairfax处于十分有利的地位，即便公司复苏计划未能成功，导致黑莓最终被迫寻求债权人保护。在此类案件中，债权人优先于股权投资者，令Fairfax在决定公司最终命运的问题上有更大发言权。