修正-《焦点》黑莓放弃出售公司计划，引发外界疑虑并重创股价

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
黑莓表示，Watsa将重新加入公司董事会任首席董事兼薪资、提名与治理委员会主席。程守宗接替Barbara Stymiest担任董事会主席，而海因斯和David Kerr也将离任。
黑莓新发行的七年期次级债将以每股10美元转换为普通股。此次私募发行可能最终令黑莓的股票数量增加近20%。
黑莓没有提到参与交易的其他投资者的名字，但Watsa表示Silver Lake不在其中。
由于黑莓到目前为止没有负债，分析师称上述融资交易令Fairfax处于十分有利的地位，即便公司复苏计划未能成功，导致黑莓最终被迫寻求债权人保护。在此类案件中，债权人优先于股权投资者，令Fairfax在决定公司最终命运的问题上有更大发言权。
投资者可以在债券发行结束后的30天内，选择额外购买最多2.5亿美元债券。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。