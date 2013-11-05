金砖国家：11月4日股汇市收盘纵览

路透11月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,027.06点。

中国股市：沪综指缩量收平，宏观数据公布在即令观望情绪较浓

香港股市：恒指小幅收低，中国地产股表现疲软

中国汇市：中国汇市：人民币即期微收升结束六连跌，三中全会前市场“看风向”

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拉美股市： 中国强劲的经济数据提振巴西股市，淡水河谷和Petrobras领涨，但墨西哥投资者在美国公布重要经济数据前保持谨慎。巴西股市指标Bovespa指数 上涨0.78%，此前中国公布的制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)有力回升。

拉美汇市：拉美货币收复上周部分失地，市场等待更多数据公布

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南非股市：上涨0.33%，再创收盘高位，投资者买入长期受捧的造纸厂Mondi 和奢侈品公司Richemont 。Top-40绩优股指数 收高0.33%报40,863.34点，为纪录收盘高点。综合指数 涨0.24%至45,671.44点，也是纪录收盘高位。

南非汇市：兰特兑美元在两个月低位附近盘旋，受罢工忧虑抑制

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印度股汇市周一因公共假期休市。

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