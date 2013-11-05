金砖国家：11月4日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透11月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,027.06点。
中国股市：沪综指缩量收平，宏观数据公布在即令观望情绪较浓
香港股市：恒指小幅收低，中国地产股表现疲软
中国汇市：中国汇市：人民币即期微收升结束六连跌，三中全会前市场“看风向”
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拉美股市： 中国强劲的经济数据提振巴西股市，淡水河谷和Petrobras领涨，但墨西哥投资者在美国公布重要经济数据前保持谨慎。巴西股市指标Bovespa指数 上涨0.78%，此前中国公布的制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)有力回升。
拉美汇市：拉美货币收复上周部分失地，市场等待更多数据公布
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南非股市：上涨0.33%，再创收盘高位，投资者买入长期受捧的造纸厂Mondi 和奢侈品公司Richemont 。Top-40绩优股指数 收高0.33%报40,863.34点，为纪录收盘高点。综合指数 涨0.24%至45,671.44点，也是纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元在两个月低位附近盘旋，受罢工忧虑抑制
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印度股汇市周一因公共假期休市。
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俄罗斯股汇市周一因公共假期休市。(完) (翻译 张荻； 审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。