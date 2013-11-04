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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 07:45 BJT

《全球汇市》欧元守住温和涨幅，澳元在澳洲利率决定出炉前走升

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3515    1.3513     +0.01     +2.43    1.3194
 美元/日圆                      98.60     98.60     +0.00    +13.67     86.74
 欧元/日圆                     133.26    133.24     +0.02    +16.42    114.46
 美元/瑞郎                     0.9100    0.9096     +0.04     -0.60    0.9155
 英镑/美元                     1.5966    1.5966     +0.00     -1.75    1.6251
 美元/加元                     1.0419    1.0420     -0.01     +5.02    0.9921
 澳元/美元                     0.9506    0.9509     -0.03     -8.53    1.0393
 新西兰元/美                   0.8287    0.8279     +0.10     +0.05    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.730    93.760     -0.03     +3.99    90.130
 新西兰元/日                   81.700    81.530     +0.21    -41.98   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     157.43    157.12     +0.20    +11.80    140.82
 澳元/新西兰                   1.1468    1.1472     -0.03     -8.55    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
      
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 (编译 白云; 审校 戴素萍)
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