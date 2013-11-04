美国新股：推特上调IPO发行价区间，因投资需求强劲

此次IPO将于周三确定发行价，并于周四在纽约证交所上市交易。之前的价格区间为17-20美元。

据eMarketer数据，新的定价使得公司市值最多达到136亿美元，以2014年营收预期10亿美元计，市盈率为约12.5-13.6倍。Facebook和LinkedIn 均交投在基于2014年营收预估的约12倍市盈率的价位。

数家股票研究分析师表示，他们预计Twitter开盘后将上涨。部分分析师将其一年期价格目标最高定在52美元。

Twitter周一亦在其招股文件中披露，IBM 指控该公司侵犯了IBM至少三项美国专利。

Twitter称公司亦展开合理应对IBM的指控，但其警告称，“无法保证我们会成功胜诉，或者达成一项我们满意的商业解决方案。”