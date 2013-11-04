美国新股：推特上调IPO发行价区间，因投资需求强劲

台湾已公布经济指标--2017/4/11
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
此次IPO将于周三确定发行价，并于周四在纽约证交所上市交易。之前的价格区间为17-20美元。
据eMarketer数据，新的定价使得公司市值最多达到136亿美元，以2014年营收预期10亿美元计，市盈率为约12.5-13.6倍。Facebook和LinkedIn 均交投在基于2014年营收预估的约12倍市盈率的价位。
数家股票研究分析师表示，他们预计Twitter开盘后将上涨。部分分析师将其一年期价格目标最高定在52美元。
Twitter周一亦在其招股文件中披露，IBM 指控该公司侵犯了IBM至少三项美国专利。
Twitter称公司亦展开合理应对IBM的指控，但其警告称，“无法保证我们会成功胜诉，或者达成一项我们满意的商业解决方案。”
高盛 主导此次IPO，一同参与的还有摩根士丹利 和摩根大通 。(完) (编译 白云/侯向明； 审校 孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选