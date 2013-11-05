中国个股：万科前10月销售金额逾1,400亿元，超去年全年

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月5日 - 中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司 周二公告称，10月份，公司实现销售面积167.7万平方米，销售金额173.5亿元人民币。
至此，2013年1至10月，公司累计实现销售面积1,266.3万平方米，销售金额1,458.5亿元，这一数据超过了公司去年全年1,412.3亿元的销售额。
公告披露，9月以来公司新增9个项目，分别为广州市花都花山、长沙先导滨江新城B7地块、长沙先导梅溪湖K12/K13地块、杭州江干景芳、温州龙湾黄屿F-10项目、徐州新淮海西路A地块和青岛即墨东郡二期项目以及西安陕重厂项目。
恒大地产 4日亦公布了10月份业绩，其中销售额166.2亿元，同比增16.6%，1至10月累计销售金额912.7亿元；1至10月累计销售面积1,352.7万平方米，较去年同期增长10.1%。（完） (发稿 徐永； 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。