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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 09:11 BJT

中国个股：万科前10月销售金额逾1,400亿元，超去年全年

路透上海11月5日 - 中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司 周二公告称，10月份，公司实现销售面积167.7万平方米，销售金额173.5亿元人民币。

至此，2013年1至10月，公司累计实现销售面积1,266.3万平方米，销售金额1,458.5亿元，这一数据超过了公司去年全年1,412.3亿元的销售额。

公告披露，9月以来公司新增9个项目，分别为广州市花都花山、长沙先导滨江新城B7地块、长沙先导梅溪湖K12/K13地块、杭州江干景芳、温州龙湾黄屿F-10项目、徐州新淮海西路A地块和青岛即墨东郡二期项目以及西安陕重厂项目。

恒大地产 4日亦公布了10月份业绩，其中销售额166.2亿元，同比增16.6%，1至10月累计销售金额912.7亿元；1至10月累计销售面积1,352.7万平方米，较去年同期增长10.1%。（完） (发稿 徐永； 审校 曾祥进)
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