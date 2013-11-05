中国金融：首批民营银行有望明年初“落地”--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月5日 - 中国证券报周二报导，相关各方已就民营银行试点的有关事宜达成一致，业内人士估计首批民营银行明年初“出炉”，这些民营银行可能落地于目前呼声最高的几个热点区域，如北京中关村科技园区、上海自贸区、深圳前海等。
报导称，目前相关各方达成的共识可能包括：将给予民营银行有限业务牌照；根据实际情况对其业务范围、开展业务区域、合格存款人等予以一定限制；发起民营银行注册资本金在5亿至10亿元人民币之间；民营银行股东应为民营资本或社会资本人士等。目前，有关部门正在进一步研究和讨论民营银行试点方案，不排除进一步修改的可能。
一些专家和银行业内人士认为，中国大力发展民营银行是大势所趋。但是，民营资本发起设立民营银行的重要条件在于“风险自担”。因此，为最大程度保障普通储户利益，与民营银行设立和发展相关的存款保险制度、金融机构破产退出条例等配套制度亟需推出。
自国务院、央行、银监会表态鼓励尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行后，各地民营企业对申请成立民营银行热情攀升。
据不完全统计，目前明确表示具有开办民营银行意愿的企业或组织近30家。其中，不乏上市公司，包括苏宁云商 、凯乐科技 、金发科技 、格力电器 等多家上市公司参与积极筹办。东方雨虹 等三家上市公司今公告称，参与发起设立首发银行股份有限公司。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。