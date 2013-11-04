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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 07:48 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超210万股

路透东京11月5日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单            13.9
 卖单            11.8
  -----------------
 净买             2.1
 单
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