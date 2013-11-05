中国能源：明年光伏发电建设规模将提高两成至12GW--报载

路透上海11月5日 - 中国证券报周二报导，中国国家能源局近日下发《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》，要求在不出现弃光限电的情况下，2014年光伏发电的建设规模较今年提高两成，达到12GW(吉瓦)。其中，分布式光伏8GW，光伏电站4GW。

报导称，今年上半年全国光伏装机量仅为2.8GW，但因为明年西部地区上网电价会由1元人民币/度降低至0.9元/度，目前企业都在加紧抢装，希望能在年底前并网发电，预计2013年国内新增光伏装机量可达8GW-10GW。

长城证券分析师袁琤指出，随着政府启动内需市场和出台补贴细则，光伏行业正在迎来复苏。目前，在光伏电站订货大增的影响下，国内一线光伏组件厂商目前均处于满产状态，一些一线厂商甚至出现供货不足的情况。 此前国务院发布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》指出，到2015年中国光伏发电总装机容量要达到35GW。这也就意味着2013年-2015年每年新增光伏的装机量将达到10GW。