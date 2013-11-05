中国能源：明年光伏发电建设规模将提高两成至12GW--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月5日 - 中国证券报周二报导，中国国家能源局近日下发《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》，要求在不出现弃光限电的情况下，2014年光伏发电的建设规模较今年提高两成，达到12GW(吉瓦)。其中，分布式光伏8GW，光伏电站4GW。
报导称，今年上半年全国光伏装机量仅为2.8GW，但因为明年西部地区上网电价会由1元人民币/度降低至0.9元/度，目前企业都在加紧抢装，希望能在年底前并网发电，预计2013年国内新增光伏装机量可达8GW-10GW。
长城证券分析师袁琤指出，随着政府启动内需市场和出台补贴细则，光伏行业正在迎来复苏。目前，在光伏电站订货大增的影响下，国内一线光伏组件厂商目前均处于满产状态，一些一线厂商甚至出现供货不足的情况。 此前国务院发布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》指出，到2015年中国光伏发电总装机容量要达到35GW。这也就意味着2013年-2015年每年新增光伏的装机量将达到10GW。
中国已是全球最大光伏电池生产国，但八成以上的产品出口，近年来美国、欧盟等先后对中国光伏厂商采取反倾销反补贴措施，令中国企业出口受到较大影响，尚德 、赛维LDK 等企业陷入经营困境。中国政府适时出台多项措施扶持国内市场，包括大力发展分布式光伏发电等。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。