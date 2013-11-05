香港个股：六福集团以3.01亿港元收购持有“金至尊”品牌的公司50%权益

路透香港11月5日 - 香港珠宝零售商--六福集团（国际）有限公司 周二宣布，已与香港资源控股有限公司 订立不具法律约束力之谅解备忘录，公司拟向后者收购以“金至尊”品牌经营珠宝零售的中国金银50%股权，代价约3.01亿港元。

此外，待签订正式协议后，香港资源将向六福发行本金额5,708万港元的可换股债券，年期为五年，以每年3%计息，每股换股价为0.18港元。以此计算，倘六福将来悉数兑换股份，将持有香港资源的10%已发行股本。

中国金银为香港资源控股之主要营运附属公司，于香港、澳门 及中国其他地区以“金至尊”品牌经营珠宝零售及特许经营业务。六福及香港资源控股各自将同意，根据双方共同协定之注资时间表承诺向中国金银投放不少于1.5亿港元，作为中国金银之一般营运资金及用于其业务扩张。

声明称，所有“金至尊”门店于截至今年6月底止的零售价值总额（包括自营店及特许经营店产生之零售价值）达46.9亿港元（经营店舖逾400间）。六福参与投资及管理，以及透过“金至尊”现时经营之现有零售门店扩张其零售网络。

六福和香港资源股份于周一暂停买卖，并将于今天恢复交易。停牌前，六福和香港资源上周五分别收报28港元和0.184港元。（完）

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