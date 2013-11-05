欧洲经济指标预测--11月5日-11月12日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月5日至11月12日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.9% +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.0% +6.2% 11月5日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售 10月 +1.1% +0.7% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.1% 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 10月 59.8 60.3 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平 (较上年同期) -0.7% -0.8% 11月6日(三) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 51.2 52.7 0848 法国Markit服务业PMI 10月 50.2 50.2 法国Markit综合PMI -- 50.1 0853 德国Markit综合PMI 10月 -- 53.2 德国Markit服务业PMI 52.3 52.3 0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 50.9 50.9 欧元区Markit综合PMI 51.5 51.5 0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.5% -1.1% (较上年同期) +1.8% -1.5% 制造业产出(较前月) 9月 +1.1% -1.2% (较上年同期) +0.7% -0.2% 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.4% +0.7% (较上年同期) +0.7% -0.3% 1100 德国工业订单(较前月) 9月 +0.5% -0.3% 11月7日(四) 0645 瑞士消费者信心 第四季 负4 负9 1100 德国工业生产 9月 -0.2% +1.4% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 11月 3,750 3,750 1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 1245 欧洲央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 11月8日(五) 0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 3.1% 3.0% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 +0.5% +1.0% 经季节调整进口(较前月) +0.6% +0.4% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差155 顺差156 0745 法国预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字936 0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字31 0745 法国工业生产 9月 +0.1% +0.2% 0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差48 逆差49 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 +2.5% +2.4% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 9月 逆差40 逆差43.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差92 逆差96.3 11月11日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月11日(一) 0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.6% 11月12日(二) 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +1.3% 0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.7% HICP(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 0930 英国CPI(较前月) 10月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +3.2% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +3.2% PPI投入指数(较前月) -- -1.2% (较上年同期) -- +1.1% PPI产出指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +1.2% PPI核心产出指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.7% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。