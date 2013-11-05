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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 08:19 BJT

****欧洲经济指标预测--11月5日-11月12日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    11月4日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    11月5日至11月12日
    0800    英国Halifax房价指数(较前月)                      10月      +0.9%      +0.3%
            英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +7.0%      +6.2%
    
    11月5日(二)
    0001   英国零售业联盟(BRC)零售销售                     10月        +1.1%      +0.7%
    0815   瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 10月        +0.1%      +0.3%
                              (较上年同期)                             -0.2%      -0.1%
    0928   英国Markit/CIPS服务业指数                       10月         59.8       60.3
    1000   欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                9月        +0.2%       持平
                                (较上年同期)                           -0.7%      -0.8%     
    
    11月6日(三)
    0843   意大利Markit/ADACI服务业PMI                     10月         51.2       52.7
    0848   法国Markit服务业PMI                             10月         50.2       50.2
           法国Markit综合PMI                                             --        50.1
    0853   德国Markit综合PMI                               10月          --        53.2
           德国Markit服务业PMI                                          52.3       52.3
    0858   欧元区Markit服务业PMI                           10月         50.9       50.9
           欧元区Markit综合PMI                                          51.5       51.5
    0930   英国工业生产(较前月)                             9月        +0.5%      -1.1%
                       (较上年同期)                                    +1.8%      -1.5%
               制造业产出(较前月)                           9月        +1.1%      -1.2%
                         (较上年同期)                                  +0.7%      -0.2%
    1000   欧元区零售销售(较前月)                           9月        -0.4%      +0.7%
                          (较上年同期)                                 +0.7%      -0.3%
    1100   德国工业订单(较前月)                             9月        +0.5%      -0.3%
    
    11月7日(四)
    0645   瑞士消费者信心                                第四季          负4        负9
    1100   德国工业生产                                     9月        -0.2%      +1.4%
    1200   英国央行量化宽松规模(亿英镑)                    11月        3,750      3,750
    1200   英国央行利率决定                                11月         0.5%       0.5%
    1245   欧洲央行利率决定                                11月         0.5%       0.5%
    
    11月8日(五)
    0645   瑞士未经季节调整失业率                          10月         3.1%       3.0%  
               经季节调整失业率                                         3.2%       3.2%
    0700   德国经季节调整出口(较前月)                       9月        +0.5%      +1.0% 
               经季节调整进口(较前月)                                  +0.6%      +0.4%
               经季节调整贸易收支(亿欧元)                            顺差155    顺差156
    0745   法国预算收支(亿欧元)                             9月          --     赤字936
    0745   法国经常帐(亿欧元)                               9月          --      赤字31 
    0745   法国工业生产                                     9月        +0.1%      +0.2% 
    0745   法国贸易收支(亿欧元)                             9月       逆差48     逆差49
    0815   瑞士零售销售(较上年同期)                         9月        +2.5%      +2.4%
    0930   英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                     9月       逆差40   逆差43.5
               全球商品贸易收支(亿英镑)                               逆差92   逆差96.3
    
    11月11日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    11月11日(一)
    0900   意大利工业生产(较前月)                           9月          --       -0.3%
                     (较上年同期)                                        --       -4.6%
    
    11月12日(二)
    0700   德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             10月终值          --       -0.2%
                              (较上年同期)                               --       +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          --       -0.2%
                                  (较上年同期)                           --       +1.3%
    0900   意大利CPI(较前月)                           10月终值          --       -0.3%
                (较上年同期)                                             --       +0.7%
                 HICP(较前月)                                            --        持平
                 (较上年同期)                                            --       +0.7%
    0930   英国CPI(较前月)                                 10月          --       +0.4%
              (较上年同期)                                               --       +2.7%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                                 --       +0.4%
                            (较上年同期)                                 --       +3.2%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                     --       +0.4%
                                        (较上年同期)                     --       +3.2%
               PPI投入指数(较前月)                                       --       -1.2%
                      (较上年同期)                                       --       +1.1%
               PPI产出指数(较前月)                                       --       -0.1%
                      (较上年同期)                                       --       +1.2%
               PPI核心产出指数(较前月)                                   --       -0.1%
                          (较上年同期)                                   --       +0.7% (完)
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